Потерпевший крушение Ан-26 принадлежал Комитету нацбезопасности Казахстана

Разбившийся в Алма-Ате самолет Ан-26 принадлежал Комитету национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Что могло привести к крушению самолета в КНБ не сказали, добавив, что причины происшествия выясняются.

13 марта в районе аэропорта Алма-Аты упал самолет Ан-26. На борту находились шесть человек, четыре из них погибли, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить причины крушения самолета.