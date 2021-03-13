Власти Молдавии рекомендуют ввести режим ЧП из-за COVID-19

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что высший совет безопасности страны рекомендовал ввести режим ЧП на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующим заявлением она выступила по итогам созыва Совбеза.

Глава государства уточнила, что ведомство рекомендует установить такие ограничения сроком на две недели.

«Большинство членов Совбеза рекомендуют ввести режим ЧП на две недели, правительству рекомендовано в течение трех дней разработать список ограничений», — подчеркнула Санду.

Кроме того, политик призвала изменить состав Национальной комиссии по общественному здоровью, введя в него эпидемиологов и врачей, а также создать Единый командный центр при Инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Ранее агентство по медикаментам Молдавии подтвердило регистрацию «Спутника V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 119,8 млн заболевших, свыше 96,4 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли.