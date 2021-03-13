На условно осужденную мундепа Галямину завели дело после форума в Москве

В отношении муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой возбудили административное дело после участия в форуме проекта НКО-иноагента в Измайлово. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Дмитрия Захарова.

Административное дело было заведено по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации».

«Ее отпустили с обязательством явиться в суд 17 марта», — сказал адвокат.

Он добавил, что большинство задержанных участников форума отпускают под обязательство о явке в суд.

В конце декабря Тверской суд Москвы признал мундепа виновной по уголовной статье «Неоднократные нарушения во время массовых акций». Галяминой дали два года условно.

Ранее стало известно, что в одной из гостиниц на Измайловском шоссе полиция задержала 200 участников мероприятия с нежелательными организациями.