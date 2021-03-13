ЕК ответила на претензии по распределению вакцин от COVID-19

В Еврокомиссии ответили на письмо пяти стран ЕС по ситуации с распределением вакцин от коронавируса внутри региона. Об этом РИА «Новости».

В ЕК согласились с мнением, что самым справедливым механизмом было бы распространение доз препарата в соответствии с населением каждой страны.

«Это то решение, которое ЕК предложила для всех предварительных соглашений о покупке (вакцины. — «Газеты.Ru»)», — отмечается в заявлении.

Там также подчеркнули, что распределение происходит «в соответствии с предварительными соглашениями».

Ранее стало известно, что Болгария, Австрия, Словения, Латвия и Чехия обратились к Брюсселю с призывом провести саммит о неравномерном распределении вакцин.