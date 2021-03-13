Гинцбург: около 70% россиян будут вакцинированы от коронавируса к ноябрю

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что к ноябрю этого года 70% россиян получат прививку от коронавируса.

«К ноябрю месяцу, я считаю, что 70% нашего населения, несмотря на то, что темпы вакцинации могли бы быть намного больше, тем не менее, к ноябрю, я считаю, что все-таки 60-70% будет провакцинирова», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Гинцбург добавил, что к этому времени в России коронавирус станет вакциноуправляемым.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что к июню 2021 года будут привиты около 40 млн российских граждан.