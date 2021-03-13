В Москве отпустили всех задержанных на форуме

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович рассказала, что участников форума проекта «Объединенные демократы» (проект межрегиональной общественной организации «Открытый Петербург»*) отпустили. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что прибывшие в ОВД «Новокосино» члены ОНК застали, как выпускали последних четырех человек.

Кроме того, по его словам, в действиях сотрудников полиции были выявлены нарушения, например отсутствие еды и питья у задержанных.

Ранее стало известно, что полиция задержала 200 участников мероприятия с нежелательными организациями.

*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.