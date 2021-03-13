В Вене планируют открыть «Балкон Гитлера» для посетителей

В Вене решили открыть для посетителей так называемый «Балкон Гитлера», с которого немецкий диктатор Адольф Гитлер в 1938 году провозгласил аншлюс Австрии и Третьего рейха. Об этом пишет Welt.

Выступление Гитлера состоялось на балконе Нового замка Хофбурга 15 марта 1938 года. Балкон будет открыт по решению директора Дома австрийской истории (HdGÖ), который располагается в Новом замке, Моники Зоммер.

По словам Зоммер, сначала будут организованы экскурсии для заинтересованных лиц. Отмечается, что большинство опрошенных посетителей Дома австрийской истории высказались за открытие балкона.