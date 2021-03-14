Жители Вашингтона устроили акцию протеста из-за ограждения вокруг Капитолия

В Вашингтоне местные жители устроили акцию протеста из-за ограждения вокруг Капитолия. Об этом сообщает Hill.

«Приводите своих собак, детей, привозите велосипеды, покрывало для пикника, закуски, мелки для рисования, мыльные пузыри, мячи и что угодно из того, что вы еще хотите показать, чтобы продемонстрировать, как вы используете ту часть нашего города, которая сейчас заблокирована забором с колючей проволокой», — сообщали организаторы акции.

Участники акции считают, что ограждение ограничивает доступ к открытым пространствам и важным дорогам через город.

«Это места, где мы гуляем, отдыхаем, выгуливаем своих собак, наслаждаемся цветами, ходим на работу и общаемся с друзьями», — говорится в сообщении.

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа захватили здание Конгресса 6 января 2020 года. Митинги привели к столкновению с полицией. В ходе протестов погибли пять человек и десятки были задержаны. Кроме того, двое американских полицейских после акции протеста решили свести счеты с жизнью. По данным СМИ, для устранения беспорядков в тот день были задействованы 850 сотрудников правоохранительных органов.