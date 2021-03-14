Аксенов назвал цену опреснительной станции в Ялте

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что цена опреснительной станции в Ялте составит около 3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств — около 3 млрд рублей, источники финансирования есть. В принципе, к работе уже приступили», — сказал он.

Технические параметры установки и производитель не разглашаются из-за санкционного режим, отметил глава региона.

Ранее Аксенов рассказал о сроках строительства опреснительных установок в республике.