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Общество. Новости

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Мэр Ниццы запросил разрешение на закупку «Спутника V»

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Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози обратился к властям за разрешением на самостоятельную закупку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом он заявил в своем Twitter.

«Ницца как метрополия может самостоятельно договориться о поставках вакцины. «Спутник V» одобрен уже более чем в 48 странах. Я требую, чтобы органы здравоохранения дали мне разрешение на это», — сказал мэр.

Он добавил, что в 2020 году Ницце удалось решить вопрос с дефицитом медицинских масок раньше, чем это сделало правительство.

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