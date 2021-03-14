В Хабаровском крае зафиксировали первый в году лесной пожар

В Хабаровском крае зафиксировали первый в этом году лесной пожар. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

«В других районах региона ситуация пока менее напряженная. Однако с установлением теплых солнечных дней вероятность возгораний сухой травы увеличивается в разы. Поэтому уже сейчас важно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 марта неподалеку от поселка Кукан на территории Кур-Урмийского лесничества произошел пожар площадью в 20 га. Он произошел на нелесных землях, в заболоченном районе.

Ранее сообщалось, что природный пожар, возникший в Туапсинском районе, перекинулся на территорию Сочи.