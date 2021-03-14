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Общество. Новости

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В Москве в воскресенье ожидается до 4°С

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В Москве в воскресенье, 14 марта, синоптики спрогнозировали до 4°С. В столичном небе будет облачно. В городе пройдет местами умеренный дождь, ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах 2...4°С. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать 1...3°С. Ветер подует южный 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 742 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.

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