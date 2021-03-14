Вильфанд рассказал, нужно ли бояться глобального потепления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, стоит ли бояться глобального потепления.

«Природные факторы все меньше влияют на изменение климата. И прорабатываются разные сценарии — концентрация парниковых газов будет увеличиваться немного или значительно», — рассказал он «Российской газете».

Синоптик отметил, что даже если появятся средства защиты, специальные фильтры и больше не будет парниковых газов, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет.

По его словам, изменение климата неизбежно, однако не следует ожидать, что зима в Северном полушарии сократится до двух месяцев к концу тысячелетия.

Ранее ученые предрекли России катастрофически долгое лето.