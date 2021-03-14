Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил супругу первого президента России Наину Ельцину с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Наине Ельциной исполнилось 89 лет.

«Уважаемая Наина Иосифовна! С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес», — приводятся слова Путина.

Президент подчеркнул, что ее общественная деятельность заслуживает самого глубокого уважения. Также, по словам главы государства, Наина Ельцина обладает искренностью, добротой, отзывчивостью, внимательна к людям и стремится помочь нуждающимся в этом. Путин также пожелал Ельциной здоровья и успехов.