СМИ связали задержки с поставками AstraZeneca в ЕС с заводом в Голландии

Задержки с поставками вакцины от коронавируса AstraZeneca в Европу частично объясняются тем, что завод в голландском городе Лейден, один из главных производителей препарата, пока не передал Брюсселю ни одной дозы. Об этом пишет Financial Times.

Как пишет издание, в контрактах на поставку основными производителями указаны завод в Лейдене и бельгийском Сенефе. Голландское предприятие должно произвести около пяти миллионов доз и поставить их в Европу. Тем не менее, завод пока не получил разрешения на поставки от Европейского агентства лекарственных средств. По информации источников, AstraZeneca пока не передала регулятору все необходимые данные.

В свою очередь, официальный представитель AstraZeneca заявил, что «одобрение объекта со стороны EMA по-прежнему идет согласно первоначальными планам».

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