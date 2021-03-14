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Общество. Новости

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Жителей Иркутской области попросили не сжигать Масленицу

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Жителей Иркутской области попросили не сжигать Масленицу из-за усилившегося ветра — порывы достигают 35 м/с. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильными порывами ветра на территории Прибайкалья, Главное управление МЧС России по Иркутской области не рекомендует организаторам праздничных мероприятий проводить сжигание чучела Масленицы», — говорится в сообщении.

Сжигание было запланировано на 212 площадках. Спасатели уточнили, что из-за ветра высок риск распространения огня.

Кроме того, что в превентивных целях специалисты отключили электричество в 78 поселениях. Ожидается, что подачу восстановят к 18.00 мск.

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