Больше 50 тысяч украинцев привились от коронавируса

На Украине за прошедшие сутки от коронавируса привились 3 596 человек, с начала пандемии — 51 137 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства здравоохранения Украины «Коронавирус.инфо».

За 24 часа больше всего человек привились в Луганской области (370). По темпам вакцинации лидирует Донецкая область, там препарат получили 4 784 человека.

Уточняется, что вакцинированным ввели пока только первую дозу препарата.

Всего на Украине коронавирусом заразились 1 460 756, выздоровели 1 222 516 пациентов, скончались 28 303 человека.

Ранее в стране заявили о срыве сроков вакцинации от COVID-19.