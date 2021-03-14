На Кубани произошло землетрясение в 25 км от Новороссийска

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 25 км от Новороссийска и 22 км от поселка Мысхако в Краснодарском крае, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 01.15 мск.

В пресс-службе администрации Новороссийска уточнили ТАСС, что землетрясение в городе не ощущалось, звонков от населения в единую дежурно-диспетчерскую службу по сейсмическому событию не поступало.

Там добавили, что сейсмическое событие произошло в акватории Черного моря в 36 км от Анапы на глубине 10 км.

Ранее Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Северной Македонии.