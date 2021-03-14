В Москве проснулись пауки

В Москве и пригороде города из спячки стали выходить пауки и другие членистоногие. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Членистоногие — очень важные для экосистемы существа. Их пробуждение совпадает с началом сезона размножения у птиц. Пернатые питаются пауками и восполняют необходимые вещества в организме, которых так не хватало зимой», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что когда вылупятся птенцы, основой их питания будут пауки и членистоногие. Специалисты напомнили, что для экосистемы важны все ее обитатели, поэтому попросили при прогулках быть внимательными и осторожными.

Ранее синоптики заявили, что зима окончательно уходит из московского региона.