Welt: власти Германии случайно оказали финансовую помощь террористам

Денежные пособия, которые выплачивает правительство Германии пострадавшему от коронавируса бизнесу, могли оказаться в руках исламистов. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, существуют подозрения в прямом финансировании терроризма. В настоящее время известно о трех случаях, в которых деньги могли использоваться для финансирования исламистских группировок на Ближнем Востоке.

В Берлине в настоящее время проверяют около 60 человек, связанных с исламистами. Предполагается, что они могли получать финансовую поддержку из-за закрытого на время карантина бизнеса. В общей сложности этим людям было переведено до €1 млн, однако пока остается неясным, сколько именно из этой суммы было получено обманным способом. В ходе обысков правоохранители изъяли уже €250 тыс.