В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии посоветовал приостановить использование вакцины AstraZeneca, говорится в Twitter Минздрава страны.

Такое решение было приято после четырех случаев серьезных нарушений свертываемости крови у привившихся в Норвегии. Отмечается, что связь между этими случаями и вакциной AstraZeneca пока точно не установлена, но лучше отказаться от применения препарата из предосторожности.

Ряд стран Евросоюза приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. После этого европейский лекарственный регулятор рекомендовал странам использовать вакцину, а в компании AstraZeneca заверили в безопасности препарата. В связи с этим в ВОЗ начали изучать ситуацию с отказом некоторых государств от вакцины.