Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в РФ

Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил, что осенью в России может вырасти число заболевших коронавирусом. Об этом он сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он констатировал, что кривая заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране снижается.

«Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание», — сказал Аграновский.

Он отметил, что вакцинация поможет избежать резкого подъема заболеваемости.

Вирусолог также указал, что переболевших россиян следует вакцинировать. По его словам, через полгода у таких пациентов снизится естественный иммунитет, и им потребуется прививка.

По последним данным, в России выявили уже 4 390 608 случаев коронавируса, вылечились 3 995 129, скончались 92 090 человек.

Ранее инфекционист заявил, что cитуация с COVID-19 в РФ стабилизируется летом.

.