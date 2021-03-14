Под Волгоградом три ребенка провалились под лед

Три мальчика провалились под лед на реке Ахтуба в Волгоградской области, их успели вытащить из воды, но один из несовершеннолетних скончался, передает пресс-служба СУСК России по региону.

По данным ведомства, два брата 10 и 7 лет, а также их шестилетний друг из Волжского ушли гулять к реке Ахтуба. Дети заступили на лед, но он не выдержал их веса. По данным СК, детей вытащили из воды взрослые, которые находились поблизости.

«Всех детей удалось вытащить из воды, однако один из них спустя непродолжительное время скончался, остальные двое госпитализированы», — сообщили в ведомстве.

В СК отметили, что в настоящее время жизни выживших ничего не угрожает.

Там уточнили, что в результате инцидента погиб семилетний ребенок.

СК уже начал проверку по факту случившегося.