Саудовскую Аравию и Катар накрыла песчаная буря

Песчаная буря накрыла страны Персидского залива, сообщают РИА «Новости».

Поднятый ветром песок покрывает автомобили и здания, проникая внутрь помещений сквозь стыки. Перед началом шторма местные жители сообщали о нетипичной для этого времени года удушающей жаре.

В воскресенье, в столице Катара Дохе, отмечено резкое понижение температуры до 16 градусов. Видимость в городах снижена до нескольких метров, песчаная буря вынудила ВВС Саудовской Аравии отменить полеты.

Гражданская авиация в этом регионе также снизила интенсивность перевозок.

Ранее в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1.