Тело девочки со следами укусов собаки нашли на западе Москвы

На улице Барклая в Москве в воскресенье, 14 марта, было найдено тело несовершеннолетней девочки с укусами собаки, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

По ее информации, 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, ночью подростки находились в квартире без взрослых. Там также были две собаки бойцовской породы «американский стаффордширский терьер».

«На теле девочки обнаружены телесные повреждения от укуса собаки», — указано в сообщении.

Отмечается, что прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

В марте жительница Тувы скончалась после нападения собак.