Синоптик рассказал о погоде на неделю в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает москвичей в течение недели. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в этот период ожидается облачная погода, а также осадки в виде снега и мокрого дождя.

«Пушкин говорил об осени «унылая пора, очей очарованье», а тут эта весенняя неделя окажется такой «унылой порой», — сказал Вильфанд.

Синоптик также предупредил, что показатели атмосферного давления будут ниже нормы.

При этом в первой половине неделе температурный режим установится на отметке в +2°С — +5°С. Но, по словам специалиста, со второй половины столбики термометров снова опустятся до -6°С.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.