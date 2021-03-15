Диетолог дала советы россиянам, которые намерены соблюдать пост

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о правилах, которые следует придерживаться тем, кто намерен соблюдать пост. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, она посоветовала заменить продукты животного происхождения на те растительные, которые содержат большое количество белка.

При этом специалист призвала тех, кто будет соблюдать пост впервые, не воспринимать его как диету.

«При неправильно организованном питании, особенно в течение длительного времени, возможно ухудшение общего состояния здоровья и работоспособности даже у здоровых людей. Поэтому если вы приняли решение соблюдать пост, ориентируйтесь на свое самочувствие», — сказала Стародубова.

Кроме того, она призвала обращаться к врачу при ухудшении здоровья.

По ее словам, нежелательно поститься детям, кормящим и беременным женщинам, а также людям с заболеваниями и пожилым людям.

Ранее врачи рассказали, можно ли вакцинироваться от коронавируса при соблюдении поста.