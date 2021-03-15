Нью-Йорк потерял от COVID-19 больше, чем во Второй мировой, Вьетнаме и при 11 сентября

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал о показателях смертности во время пандемии коронавируса в городе. Об этом сообщает ABC News.

Он отметил, что всего от COVID-19 скончалось более 30 тысяч ньюйоркцев.

«Каждое утро первое, что я вижу – список и число в нем. Главное, сколько людей мы потеряли, сколько ньюйоркцев ушли, сколько соседей, сколько родных», — сказал де Блазио.

Мэр подчеркнул, что этот показатель превышает число жертв при совместном подсчете летальных исходов во время Второй мировой войны, во время урагана Сэнди, войны во Вьетнаме и при теракте 11 сентября. По его словам, последствия пандемии коснулись в той или иной степени каждой семьи.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в США превысило отметку в 29 млн.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 120,3 млн заболевших, свыше 96,8 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19.