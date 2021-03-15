Свыше 50 населенных пунктов в Забайкалье остались без света из-за шторма

Заместитель председателя правительства Забайкалья Андрей Гурулев заявил, что прошедший в регионе штормовой ветер обесточил более 50 населенных пунктов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, всего без электроэнергии остались 54 населенных пункта в 10 районах региона.

«Штормовой ветер нанес массовый ущерб электросетям и кровлям по всему краю», — написал Гурулев.

Он подчеркнул, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Борзинском, Ононском, Забайкальском и Оловяннинском районах края. Вице-премьер уточнил, что в этих зонах введен режим ЧС.

Гурулев добавил, что власти региона проводят работу по оценке ущерба от природной стихии, а также по восстановлению ситуации в Забайкалье.