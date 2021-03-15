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Общество. Новости

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Суд арестовал начальника первого отдела полиции Красноярска

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Железнодорожный районный суд принял решение арестовать главу первого отдела полиции Красноярска Юрия Островского по делу о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Так, арест Островского назначен сроком до 11 мая 2021 года.

Начальник первого отдела полиции Красноярска был задержан полицией, в отношении него было возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

Кроме того, уголовное производство по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере» было инициировано в отношении посредника, который передавал ему взятку. По данным следствия, ее сумма составила 600 тыс. рублей за переквалификацию местному жителю уголовного дела на менее тяжкую статью.

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