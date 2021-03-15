СК возбудил дело после гибели женщины с детьми в пожаре под Новосибирском

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело после гибели женщины и двух ее детей в пожаре в частном доме. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Уголовное производство инициировано по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как отмечает следствие, в доме семьи не сработала пожарная сигнализация. Очагом пожара, возможно, стала топочная печь, расположенная в кухне дома.

Ранее стало известно, что останки двух детей обнаружены на месте пожара в Новосибирске.