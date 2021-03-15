В Госдуме предложили создать новый кодекс для сельских жителей

Глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать Крестьянский кодекс для сельских жителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить», — сказал парламентарий.

По его словам, в новый документ могла бы войти часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества производимой продукции.

Он отметил, что Крестьянский кодекс стал бы своего рода учебником, в котором были бы все ответы, в том числе на то, с чего начинается деятельность работника села и что гарантирует ему государство.

Харитонов выразил мнение, что на подготовку такого закона потребуется много времени.