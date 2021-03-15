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Общество. Новости

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В КБР шестеро детей отравились угарным газом

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В Кабардино-Балкарии шестерых детей госпитализировали после отравления угарным газом, трое из них находятся в реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 14 марта, в поселке Белая речка в пригороде Нальчика. По словам собеседника агентства, отравились дети в возрасте от нескольких месяцев до семи лет.

В настоящее время трое детей в возрасте пяти месяцев, 4 и 5 лет находятся в реанимации. На утро понедельника их состояние с положительной динамикой.

В феврале стало известно, что под Самарой три человека насмерть отравились угарным газом.

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