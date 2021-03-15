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Общество. Новости

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В парламенте Крыма назвали ответственных за водную блокаду полуострова

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что за водную блокаду полуострова ответственны бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко, а также лидеры организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России)* (организация запрещена в России) Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Константинова, в блокаде также виноваты бывший украинский президент Петр Порошенко, с чьего согласия все было сделано, а также действующий глава Украины Владимир Зеленский, который продолжает «курс варварского отношения к крымчанам».

Российский парламентарий отметил, что из-за перекрытия Северо-Крымского канала было потеряно несколько миллиардов.

Кроме того, из-за блокады возникли экологические проблемы, связанные с бездействием канала.

«Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы», — подчеркнул Константинов.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что стремление властей Украины лишить жителей Крыма водного ресурса можно приравнять к попытке геноцида.

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