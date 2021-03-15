Мост вместе с грузовиком обрушился в дагестанском селе Хебда

Мост рухнул в районе села Хебда Шамильского района Дагестана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

Отмечается, что обрушение произошло при проезде грузового автомобиля КамАЗ. По предварительным данным, пострадал один человек.

В настоящее время без дорожного сообщения остаются три населенных пункта: Кахиб, Гоор, Хиндах.

Согласно информации ведомства, что для выяснения обстоятельств произошедшего и координации действий к месту направлен пожарно-спасательный гарнизон.

В декабре прошлого года в Дагестане произошло обрушение моста между селами Ботаюртом и Курушом.