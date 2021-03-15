Москвичей предупредили о некомфортной погоде на рабочей неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила о некомфортной погоде на рабочей неделе. Ее слова приводит РИА «Новости».

Практически всю рабочую неделю будет пониженное атмосферное давление, облачная погода с небольшими осадками. В ночные часы будет идти снег, а в дневные — дождь с мокрым снегом. Ночью и по утрам на дорогах будет довольно скользко, предупреждает Позднякова.

Температура воздуха до выходных днем будет от -3°C до +2°C, а ночью — от -5°C до 0°C.

«Я бы сказала, не очень хорошая погода нас ожидает, пасмурная и не очень комфортная, потому что будет ветрено, влажность воздуха очень высокая, содержание кислорода в воздухе очень мало, и эти осадки, то снег, то дождь», — отметила синоптик.

Она добавила, что к субботе циклон начнет постепенно отступать и выглянет солнце.