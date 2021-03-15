Узбекские таможенники перехватили ковер с героином из Афганистана

Узбекские таможенники задержали двух наркодилеров на границе с Афганистаном. Об этом сообщает «Вести.uz» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета Узбекистана.

Двое молодых граждан Афганистана были задержаны на посту «Айритом» в Сурхандарье. При досмотре выяснилось, что подкладки курток и большой ковер были пропитаны жидким героином. Общий вес найденных наркотиков составил почти два килограмма.

Отмечается, что пост «Айритом» часто используется жителями Афганистана, в день через него проходят больше сотни автомобилей.

Ранее таможенники нашли 2 тысячи таблеток с психотропным веществом в посылках из Испании.