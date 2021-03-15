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Общество. Новости

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Глава ПАСЕ заявил, что Европа рассматривает возможность поставок «Спутника V»

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Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс заявил, что европейский регулятор рассматривает возможность поставок российской вакцины «Спутник V» в ЕС, передает «Интерфакс».

Об этом он сообщил на встрече с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.

В свою очередь Володин предложил обсудить доступность российских вакцин в Европе в рамках ПАСЕ.

«Почему, когда есть вакцина, люди не могут ее получить? Где основополагающие права наших граждан? Если мы с вами вместе в Европе и у нас есть Парламентская ассамблея, почему мы не обсуждаем в рамках нашей ассамблеи эти проблемы?» — сказал председатель Госдумы.

Ранее агентство Reuters сообщало, что ЕС рассматривает возможность начать переговоры по закупке «Спутника V». Для процесса потребуются запросы от четырех стран.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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