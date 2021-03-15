В Кремле переадресовали во ФСИН вопрос о местонахождении Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал во ФСИН вопрос журналистов о местонахождении осужденного Алексея Навального.

По словам Пескова, Кремль не располагает данными сведениями.

«Мы не имеем информации о местонахождении осужденных в РФ. Есть Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН). И именно эта служба обладает этой информацией», — сказал Песков.

Он отметил, что Администрация президента — это не тот орган, который должен обладать такими сведениями.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу »Ив Роше» на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений.

Ранее СМИ сообщали, что Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области, где он был на карантине, в ИК-2 в Покрове для дальнейшего отбывания наказания. При этом в колонии в Покрове не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть адвокатам информацию о доставке к ним Навального.