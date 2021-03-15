Песков рассказал о попытках политизации применения вакцины РФ от коронавируса

Попытки политизации применения российской вакцины от коронавирусной инфекции имеют место, в том числе и в Европе. Об этом заявил в понедельник, 15 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства Владимир Путин изначально выступал против политизации вакцинной тематики.

Представитель Кремля подчеркнул, что общей задачей мирового сообщества сейчас является быстрая вакцинация необходимой части населения, чтобы избавиться от пандемии.

«Мы видим, что, к сожалению, такие попытки [политизации] имеют место. Мы слышим много заявлений, в том числе из европейских стран, — заявлений не очень удачных», — сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что все это никаким образом не повлияет на добросовестную, планомерную работу и российских ученых, и российских представителей, «которые удовлетворяют все растущий международный спрос на эту прививку».

Ранее в Кремле рассказали о распространении «Спутник V» за рубежом.