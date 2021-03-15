РФПИ: достигнуты соглашения по производству «Спутника V» в четырех странах ЕС

Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» может скоро начаться в Испании, Италии, Германии и Франции, необходимые соглашения с компаниями уже достигнуты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

«РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства «Спутник V». В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС», — отметил он.

По словам гендиректора фонда, после того как будет получено одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам начнутся активные поставки вакцины на европейский рынок. Кроме того, Дмитриев добавил, что ЕМА все-еще рассматривает заявку на регистрацию «Спутник V», которую подала РФ.

Также Российский фонд прямых инвестиций вместе с партнерами будут готовы начать поставки в страны, самостоятельно зарегистрировавшие российскую вакцину, заявил он.

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует начать переговоры по вопросу закупки вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».