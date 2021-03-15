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Общество. Новости

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Алексей Навальный Алексей Навальный

Стало известно местонахождение Навального

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Алексей Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо 235-го Гарнизонного суда, который будет рассматривать жалобу представителя Навального на бездействие следователей в связи с его госпитализацией в Омске летом прошлого года.

Жалобу рассмотрят 16 марта. Суд просит обеспечить участие Навального в заседании посредством видеосвязи.

Ранее СМИ сообщали, что Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области, где он был на карантине, в ИК-2 в Покрове для дальнейшего отбывания наказания. При этом в колонии в Покрове не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть адвокатам информацию о доставке к ним Навального.

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