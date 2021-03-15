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Общество. Новости

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«Новая газета» сообщила о химической атаке на здание редакции

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В Москве в редакции «Новой газеты» распылили неизвестное химическое вещество.

Об этом говорится в сообщении редакции издания в Twitter.

«Здание, в котором находится и редакция «Новой газеты», поражено неизвестным химическим веществом неприятного запаха», — отметили в редакции.

В здании располагаются также другие организации.

На месте работают МЧС, МВД и ФСБ.

В 2018 году к редакции «Новой газеты» привезли овец в жилетках с надписью «Пресса».

В апреле 2017 года в редакцию издания поступило письмо в конверте, в котором находился неизвестный белый порошок.

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