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Общество. Новости

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Еврокомиссия опровергла ведение переговоров с Россией о поставках «Спутника V»

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Евросоюз не ведет переговоров с Россией о поставках российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер в прямом эфире на сайте European Commission.

«На данный момент никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями вакцины нет», — сообщил Де Кеерсмакер.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций заявил, что им были достигнуты соглашения с компаниями в Испании, Италии, Франции и Германии о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Также накануне стало известно, что Евросоюз планирует начать переговоры с Россией по вопросу закупки препарата.

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