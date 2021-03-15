Еврокомиссия опровергла ведение переговоров с Россией о поставках «Спутника V»

Евросоюз не ведет переговоров с Россией о поставках российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер в прямом эфире на сайте European Commission.

«На данный момент никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями вакцины нет», — сообщил Де Кеерсмакер.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций заявил, что им были достигнуты соглашения с компаниями в Испании, Италии, Франции и Германии о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Также накануне стало известно, что Евросоюз планирует начать переговоры с Россией по вопросу закупки препарата.