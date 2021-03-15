В Калининградской области с 16 марта разрешат ночную работу ресторанов и корпоративы

Правительство Калининградской области со вторника, 16 марта, отменяет запрет на ночную работу кафе и ресторанов, а также на проведение в этих заведениях корпоративов, сообщает РИА «Новости».

Запрет на ночную работу кафе и ресторанов был введен 28 октября, причиной стали новые массовые случаи заражения коронавирусом. Вместе с запретом работать с 0.00 до 6.00, собственникам заведений рекомендовали перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников.

Ранее в Испании и Германии были сняты запреты на личное посещение продовольственных и книжных магазинов.