В Норвегии врач умер после вакцинации AstraZeneca

В Осло скончался один из медицинских работников, которых ранее доставили в больницу после вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом сообщил медицинский директор норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, пишет РИА «Новости».

«Мы просим, чтобы медицинский персонал сообщал о подобных случаях незамедлительно. Университетская клиника выясняет, существуют ли общие особенности между тремя госпитализированными пациентами, у которых появились тромбы», — сказал Мадсен.

Он подчеркнул, что врачи сравнивают эти случаи с выявленными за границей.

По словам Мадсена, в настоящий момент установлено, что через две недели после вакцинации риск проявления побочных эффектов незначителен.

Ранее в Нидерландах выявили 10 случаев побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.