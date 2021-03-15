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Общество. Новости

Германия, Франция и Италия приостанавливают применение вакцины от AstraZeneca

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Минздрав ФРГ сообщил, что Германия приостановила использование вакцины против коронавируса AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пишет Reuters.

Вслед за Германией о решении приостановить вакцинацию объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Аналогичное решение принял и регулятор Италии.

11 марта датское управление здравоохранения сообщило о том, что вакцинация препаратом AstraZeneca в стране временно прекращена. Ряд других стран Европы, в том числе Исландия, Ирландия, Италия, Норвегия и Нидерланды, приостановили использование вакцины в связи с сообщениями об обнаружении редких случаев формирования тромбов и снижения количества тромбоцитов в крови среди привившихся старше 50 лет.

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