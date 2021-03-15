На горе Чегет в Кабардино-Балкарии из-за трех сноубордистов сошла лавина, сообщили в ГУ МЧС по региону в Instagram.

«По предварительной информации трое сноубордистов сошли с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировали лавину, один из них получил травму ноги», — говорится в сообщении.

Уточняется, что под лавину сноубордисты не попали. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ эвакуировали туристов.

Ранее на Камчатке снежная лавина сошла у школы, погиб человек.