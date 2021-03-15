В Крыму построили два водовода

В Севастополе в ближайшее время начнет работу новый водовод, еще один уже построен в Симферополе. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

«У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе», — сказал Хуснуллин.

По его словам, это позволит обеспечить регион поставками воды в засушливое время.

Ранее глава Крыма поручил подготовиться к худшим сценариям с водоснабжением.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.