В ЕР пообещали, что возврата к отстрелу бездомных животных не будет

Фракция «Единая Россия» в Госдуме готова обсуждать возможные трудности, с которыми сталкиваются некоторые регионы при исполнении федерального закона об ответственном обращении с животными, однако возврата к отстрелу животных не будет. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил Первый замглавы фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев, комментируя внесение в Госдуму законопроекта, которым предлагается разрешить регионам самостоятельно регулировать число бездомных животных.

«Законопроект не проходил через Координационный совет по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия» и экспертно-консультативный совет фракции. Поддерживать не будем», – сообщил он.

По словам парламентария, «есть проблема для деревень, где экономически трудно выполнить требования нынешнего закона (об ответственном обращении с животными, – прим)». «Возможно, для них потребуются смягчающие поправки на переходный период. Тема обсуждается. Но возврата к отстрелу не будет», – заявил Исаев.

Председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Бурматов, в свою очередь, считает, что проект закона, которым фактически предлагается дать право регионам вернуться к отстрелу безнадзорных животных, поддержан быть не может по целому ряду причин.

«Он противоречит самому духу законодательства, направленного на гуманизацию обращения с животными, – отметил он. – Принята поправка в Конституцию о гуманном отношении к братьям нашим меньшим, есть базовый федеральный закон, в соответствии с которым любое убийство животных является недопустимым. Приняты изменения в уголовное законодательство, которые фиксируют, что убийство животных – это серьезное уголовное преступление, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Нами подготовлены поправки в административное законодательство, которые должны защитить животных».